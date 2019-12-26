شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى تكشف أبرز القضايا المطروحة خلال لقاء رئيس الوزراء بالكتاب ورؤساء التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشى، أحد الحاضرين لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مع الكتاب ورؤساء التحرير، على أهمية اللقاء وضرورة أن تكون تلك اللقاءات دورية ويتم إذاعتها فى التلفزيون، وخاصة أن هذه اللقاءات تستعرض كافة القضايا الهامة التى تشغل الشارع المصرى، وترد على كافة الشائعات التى تتردد فى الشارع.

وقالت فريدة الشوباشى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رد على كل أسئلة الكتاب حول الأوضاع الراهنة وتحدث عن قضية الانفجار السكانى، وحذر من خطورتها، كما تحدث حول الديون الخارجية لمصر، وتحدث بالأرقام حول ما تحققه الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية.

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وأضافت الكاتبة الصحفية، أن رئيس الوزراء تحدث عن المشروعات الكبرى التى تسعى الدولة لتدشينها خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الخطوات التى اتخذتها مصر من أجل تنمية الصناعة، واكد ضرورة أن تكون الدولة المصرية منتجة، حيث سيكون لذلك انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدأ اليوم الخميس، حواراً مفتوحاً مع عددٍ من الكتاب والصحفيين في مقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في بداية سلسلة لقاءات يعتزم عقدها خلال الفترة المقبلة؛ للاستماع لكافة الآراء والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون بشأن القضايا المجتمعية المثارة حالياً، واستعراض كافة الجهود التي تبذلها الحكومة بشأنها، وجهودها نحو دفع دفة العمل بجميع قطاعات الدولة.

تأتي هذه اللقاءات، في إطار رغبة الحكومة في التواصل المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع الرأي وإجراء حوارات معهم بكل شفافية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبيرعن آرائهم في إطار ترسيخ الدولة لمبدأ حرية الرأي والتعبير، كما تأتي هذه اللقاءات تنفيذاً لسعي الدولة لإجراء حوار مجتمعي موضوعي قائم على تبادل الرؤى بين المسئولين وممثلي كافة الاتجاهات ومنها وسائل الإعلام بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين.