شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: التحول الرقمى مشروع قومى سيحدث نقلة ضخمة فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحول الرقمى هو مشروع قومى ضخم ، من شأنه إحداث نقلة ضخمة بالمحليات، لافتا إلى أن التعديل الوزارى الأخير تضمن مسألة تجويد الأداء الحكومى، مقدما نموذج نقل الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط سابقا للإصلاح الإدارى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظ المنوفية وقيادات المحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة اليوم لمحافظة المنوفية برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة.

ومن جانبه قال اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن اللواء خالد أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وجه بتذليل كافة العقبات فى سبيل إنجاز الأحول الرقمى فى كافة مؤسسات المحافظة، موضحا أنه تم توصيل خطوط الفايبر لإنجاز التحول الرقمى فى 120 مصلحة ومبنى بالمحافظة من أصل 1200 مبنى بنسبة 10%ّ.

ويضم الوفد ، اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.

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و تشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحي شبين الكوم، مقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وتفقد طريق شبين الكوم طملاوي، وتفقد مصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.

كان مجلس النواب قد وافق بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، كما تم تعيين 11 نائبا جديدا من ضمنهم 2 لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما الدكتور رأفت عبد العزيز و الدكتورة غادة لبيب.