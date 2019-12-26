الجيش الليبي يشن هجوما جويا على مصراتة

بدأت قوات الجيش الليبي في شن غارات جوية على مدينة مصراتة، منذ مساء أمس الاربعاء 25 ديسمبر 2019، وذبك عقب انتهاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش الليبي للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت والعودة إلى مدينتهم.
وذكرت صفحة المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي على ”فيسبوك“، أنه ”تم شن عدة غارات جوية على مدينة مصراتة مستهدفة مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة“.
وأشارت الصفحة إلى أن الغارات الجوية شملت أيضا تمركزات لمسلحي مصراتة بضواحي مدينة سرت مع تقدم للقوات البرية ناحية المدينة.
يذكر أن قوات الجيش الليبي تحشد قواتها وآلياتها بمحيط سرت منذ حوالي أسبوعين في استعداد واضح لدخول المدينة بعد انتهاء المهلة التي منحتها قوات الجيش الليبي لأعيان مصراتة لسحب مسلحي المدينة من محاور طرابلس وأيضا من مدينة سرت.
وتوعد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الجمعة الماضية، باستمرار قصف مدينة مصراتة يوميًا بالغارات الجوية، في حال لم تنسحب قوات المدينة من طرابلس وسرت، في مدة 3 أيام كان من المفترض أن تنتهي مساء الأحد، قبل أن يعلن المسماري عن تمديد المهلة.
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