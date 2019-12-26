الرئيس التركي : إتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019، أنه إتفق مع تونس على دعم حكومة فائز السراج في ليبيا.

وأضاف أردوغان أن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة السراج ذلك، وذلك بعد عودته من الزيارة التي أداها إلى تونس ولقائه رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأربعاء.

وتابع الرئيس التركي قائلا "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في 7 جانفي القادم".