متابعة / وزير داخلية الوفاق الليبية يكشف عن تحالف مع تونس والجزائر وتركيا

وكالاتت- - كشف وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 عن تحالف مع تركيا وتونس والجزائر لدعم التعاون الاقتصادي والاستقرار في شمال افريقيا.

وأفاد باشاغا ، في مؤتمر صحفي في العاصمة تونس ، بوجود تعاون بين حكومة الوفاق يشمل تركيا وتونس والجزائر ليس فقط لدعم التعاون الاقتصادي ، ولكن ايضا لدعم "الاستقرار الأمني والسياسي".

ولم يوضح باشاغا ما إذا كان هذا التعاون سيشمل الجانب العسكري أو اللوجيسيتي في ظل النزاع الذي تشهده ليبيا.

وقال الوزير ، في إشارة الى العملية العسكرية لقوات حفتر، :"منطقة شمال افريقيا مستهدفة وإذا سقطت طرابلس ستسقط تونس والجزائر".

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وأضاف باشاغا "سنطلب من حكومة تركيا رسميا دعما عسكريا لإبعاد المرتزقة في ليبيا، من حقنا الدفاع عن طرابلس وعن الشرعية".

وقال باشاغا "دولة ليبيا تمثلها حكومة شرعية معترف بها دوليا وهي الممثل الشرعي الوحيد لليبيا ولها شرعية قطعية".

وأعرب عن ترحيبه بأي مبادرة جامعة وشاملة لليبيين ، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المبادرة داخل إطار الامم المتحدة .

وردا على سؤال بشأن تأثير زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى تونس أمس على موازين القوة العسكرية قال باشاغا إن "هذه الزيارة تأتي في إطار توحيد الجهود من أجل إطلاق عملية سياسية لوقف إطلاق النار وإبعاد المهددات التي تهدد الحكومة الشرعية وسكان العاصمة طرابلس".