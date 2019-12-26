المكسيك تشكو بوليفيا لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي

أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الخميس عزمها تقديم شكوى ضد الحكومة البوليفية المؤقتة في محكمة العدل الدولية بلاهاي. وقال وزير العلاقات الخارجية في المكسيك مارسيلو إبرارد - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم - إن حشد العملاء البوليفيين حول مقر إقامة السفير المكسيكي ينتهك المعاهدات الدولية المعنية بحماية الأفراد والمنشآت الدبلوماسية.

وأضاف أن القوات البوليفية المحيطة بمكان الإقامة تهدد حق المكسيك بمنح اللجوء إلى 9 مسؤولين سابقين موالين للرئيس المخلوع إيفو موراليس، مضيفاً أن السلطات البوليفية رفضت السماح لهؤلاء المسؤولين بمغادرة البلاد.

وكانت العلاقات تدهورت بين بوليفيا والمكسيك - مؤخراً - إثر منح الأخيرة اللجوء للرئيس السابق موراليس بعد استقالته يوم 10 نوفمبر الماضي. حشد العملاء البوليفيين حول مقر إقامة السفير المكسيكي ينتهك المعاهدات الدولية المعنية بحماية الأفراد والمنشآت الدبلوماسية.وأضاف أن القوات البوليفية المحيطة بمكان الإقامة تهدد حق المكسيك بمنح اللجوء إلى 9 مسؤولين سابقين موالين للرئيس المخلوع إيفو موراليس، مضيفاً أن السلطات البوليفية رفضت السماح لهؤلاء المسؤولين بمغادرة البلاد.وكانت العلاقات تدهورت بين بوليفيا والمكسيك - مؤخراً - إثر منح الأخيرة اللجوء للرئيس السابق موراليس بعد استقالته يوم 10 نوفمبر الماضي.

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