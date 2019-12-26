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ضبط 40 عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين العراقية

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 أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس ضبط 40 عبوة ناسفة في جزيرة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة

(السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - إن "قطعات (وحدات) قيادة عمليات سامراء ومن خلال واجب مسح وتفتيش لجزيرة مكيشيفة، تمكنت من العثور على 40 عبوة قمعية ناسفة وعبوة عبارة عن جلكان سعة 20 لترا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".


وأضاف أنه "من خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)".

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