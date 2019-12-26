أعلنت هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار في غزة تغيير نمط المسيرات من أسبوعية إلى شهرية، بدءًا من الذكرى السنوية لانطلاقتها في 30 مارس 2020، مع تعليقها 3 أشهر تحضيرًا لهذه الذكرى.
وقال طلال أبو ظريفة عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، في تصريح لـ "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن "قرار الهيئة أن يتم وقف مسيرات العودة للتحضير والتجهيز حتى 30 مارس القادم لتصبح شهرية وفي المناسبات الوطنية، ولكن باستثناء فعاليات يوم غدالجمعة وهي آخر جمعة في عام 2019".
ونظمت الهيئة مسيرات كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل انطلاقا من مارس 2018، للمطالبة "برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، وتثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما".
وأوضح يسري درويش، وهو متحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي بمدينة
وبين أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار "اعتبارا من 30 مارس القادم تزامنا مع إحياء ذكرى يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة".
وأشار إلى أن قرار التقليص جاء بناء على "تقدير الهيئة الذي ينطلق أولا وأخيرا من مصالح الشعب ومراعاة لظروفه"، مشددا على "الطابع الشعبي لمسيرات العودة وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية".
ومنذ بدء هذه الاحتجاجات، قتل نحو 348 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني شرق قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مسيرات العودة في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.