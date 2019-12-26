حملة اعتقالات في إيران

شهدت عدة مدن إيرانية تجمعات لتأبين ضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا في مظاهرات نوفمبر الماضي، وسط أجواء أمنية مشددة وحملة اعتقالات تشنها الأجهزة الأمنية التي تخشى أن تتحول هذه التجمعات إلى احتجاجات جديدة.

وأفادت تقارير من إيران أن قوات الأمن والحرس الثوري مدعومة بوحدات مكافحة الشغب تفرض حالة طوارئ غير معلنة، وحولت بعض المدن إلى ثكنات عسكرية، وتقوم بعمليات تفتيش ودوريات بالسيارات والدراجات وتعتقل كل من تشتبه فيه تحسبا لاندلاع احتجاجات مساء الخميس.

وقامت قوات الأمن الإيرانية خلال أمس باعتقال العشرات الذين تجمعوا في مقبرة مدينة كرج، جنوب غربي طهران، بناء على دعوات عبر مواقع التواصل للتضامن مع ضحايا انتفاضة نوفمبر.