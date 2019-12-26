وأفادت تقارير من إيران أن قوات الأمن والحرس الثوري مدعومة بوحدات مكافحة الشغب تفرض حالة طوارئ غير معلنة، وحولت بعض المدن إلى ثكنات عسكرية، وتقوم بعمليات تفتيش ودوريات بالسيارات والدراجات وتعتقل كل من تشتبه فيه تحسبا لاندلاع احتجاجات مساء الخميس.
وقامت قوات الأمن الإيرانية خلال أمس باعتقال العشرات الذين تجمعوا في مقبرة مدينة كرج، جنوب غربي طهران، بناء على دعوات عبر مواقع التواصل للتضامن مع ضحايا انتفاضة نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة اعتقالات في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.