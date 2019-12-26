ترمب يدعو إلى وقف العنف في إدلب

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، حكومات موسكو ودمشق وطهران إلى وقف العنف في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتطرفون في سورية.

وقال ترمب إن «روسيا وسورية وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل الآلاف» من المدنيين في المحافظة الواقعة في شمال غرب سورية، مضيفا «لا تفعلوا ذلك»، مشيداً بجهود تركيا، وقال إن أنقرة «تعمل جاهدة لوقف هذه المجزرة».

ومنذ نحو 10 أيام، كثفت القوات السورية بدعم روسي قصفها في محافظة إدلب، حيث تحقق قوات النظام تقدما مطردا على الأرض، رغم وقف إطلاق النار في أغسطس، ودعوات الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد.