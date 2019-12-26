الجامعة العربية تؤكد خطورة التدخلات الأجنبية فى الدول العربية

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، من خطورة التدخلات الأجنبية في الدول العربية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، بعد لقاء الأمين العام مع يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني في العاصمة مسقط، أن أبو الغيط حذر من «خطورة تلك التدخلات ودورها السلبي في مفاقمة» الأوضاع في الدول العربية.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع العربي، سواء على صعيد الأزمة الليبية أو اليمنية أو السورية، والوضع في كل من لبنان والعراق واتفقا في أن الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة هذه الأزمات.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط وبن علوي اتفقا على أن «الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة الأزمات العربية».

وعبر الأمين العام للجامعة العربية عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطير التي تشهدها الساحة الليبية حالياً، والتي من شأنها أن تساهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

كما جدد أبو الغيط، بهذه المناسبة، دعوته إلى كافة الأطراف الليبية للخفض الفوري للتصعيد، والانخراط بحسن نية في الجهود التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لوضع حد للعمليات العسكرية القائمة، والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية، وإزالة التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أعاد التأكيد على رفض جامعة الدول العربية لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد العربي المهم.

وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها وفق قرارات مجلس الجامعة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، وكذا توحيد صفوف المجتمع الدولي لمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة بما في ذلك عبر استكمال وإنجاح عملية برلين التي تشارك فيها الجامعة.