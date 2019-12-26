السيسي يجدد دعم مصر للجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي أدلى بهذه التصريحات في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول استعراض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث أن الرئيس السيسي "أكد ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".

وشدد السيسي على "رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي".

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن رئيس الوزراء الإيطالي أكد "سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه "تم التوافق (خلال الاتصال) على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار".

وأضاف راضي أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.