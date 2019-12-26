ترامب يحذر من قتل المدنيين في إدلب

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، "تقتل روسيا وسوريا وإيران أو في سبيلها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء" في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا، مضيفا "لا تفعلوا ذلك!".

وأضاف "تركيا تعمل جاهدة على منع هذه المجزرة".

ومنذ نحو 10 أيام، كثفت القوات السورية وحلفاؤها قصفها في محافظة إدلب حيث تحقق قوات النظام تقدما مطردا على الأرض رغم وقف إطلاق النار في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد.

قُتل حوالى 80 مدنياً في غارات جوية وهجمات بالمدفعية خلال الفترة نفسها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال ان أكثر من 40 ألف شخص نزحوا في الأسابيع الأخيرة.

وتشهد محافظة إدلب معارك وتبادل القصف بين المعارضة وقوات النظام السوري المدعومة من حلفائها.

وتضم إدلب مئات آلاف القرويين السوريين الذين نزحوا من قراهم في مناطق أخرى هربا من المعارك والقصف.

وأدت الاشتباكات الأخيرة إلى فرار عشرات آلاف المدنيين بعائلاتهم إلى مناطق ريفية.