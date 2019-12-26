كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضات جوبا.. هل ستطوي ملف الحرب في السودان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الفصائل السودانية المختلفة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا لـ"التفاوض"، يُعد البدء الحقيقي لعملية السلام التي أعلنت عنها حكومة حمدوك، وخُصصت لها 6 شهور لتحقيقها، بعد صراع دام 30 عاماً بين الحركات المسلحة والنظام السابق، ولا تزال تعاني منه أقاليم سودانية مثل (دارفور ومنطقة جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان)، من نزوح الأهالي من مناطقهم وتبديد ثروات تلك المناطق ومعاناتها من ويلات الحرب، من عشرات القرى المقصوفة أو المقتول أبنائها أو المهجر سكانها.

قال القيادي في تجمع قوى تحرير السودان، وعضو وفد حركته في جوبا محمد زكريا، إن منبر جنوب السودان أصبح المنبر الرسمي المناط به التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، بعد أن أبطلت جوبا طلبات الحركات المسلحة ودعواها بأنه منبر غير معتمد دوليًا، ففي وقتنا الحالي ممثل الإيجاد موجود في جوبا، ومسئول اليوناميد، ومسئول الإتحاد الإفريقي، مبيناً أن المفاوضات تحتاج لشهود دولين لسير المفاوضات.