كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، بدء إجراء الصين وإيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة يوم الجمعة في المحيط الهندي وخليج عُمان، وسط تصاعد للتوترات في المنطقة بين طهران وواشنطن.

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