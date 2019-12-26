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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بدء تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا وإيران

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، بدء إجراء الصين وإيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة يوم الجمعة في المحيط الهندي وخليج عُمان، وسط تصاعد للتوترات في المنطقة بين طهران وواشنطن.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || العراقيون يصرون على إلغاء احتفالات العام الجديد

أصر العراقيون على إلغاء كل الاحتفالات احتراما لأرواح الشهداء، وقرروا مراقبة الوضع خلال الأيام المتبقية من 2019؛ لمعرفة إلى ما ستئول إليه الأوضاع متوعدين بالهجوم على مقرات الأحزاب ومجلس النواب العراقي، حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال رأس العام الجديد. 

أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل 14 جندي في هجوم إرهابي في النيجر

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، اليوم الخميس، مقتل 14 جندي في هجوم شنه إرهابيون مدججون بالسلاح في منطقة تيلابيري غربي البلاد.

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