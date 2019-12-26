الجيش السوداني لـ أردوغان: ليس لدينا مرتزقة في ليبيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث خلال زيارته إلى تونس أمس الأربعاء، عن وجود 5000 آلاف مقاتل سوداني وألفين من الروس يقاتلون في ليبيا.

وقبل يومين، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرها عن تدفق مرتزقة من السودان للانخراط في القتال، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية

ونقلت الصحيفة عن قادة عسكريين تابعين لقوات المشير خليفة حفتر قولهم إنهم استقبلوا مئات المجندين السودانيين الجدد مؤخرا، وأنه يوجد ما لا يقل عن 3000 مقاتل سوداني في ليبيا، وهذا رقم أعلى من التقديرات السابقة.

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وقالت الصحيفة البريطانية إن المقاتلين السودانيين الموجودين في ليبيا حاليا هم من قاتلوا في دارفور في فترة سابقة خلال معارك خاضتها مليشيات هناك ضد النظام في الخرطوم.

كما استطرد حديثه: “عدد العناصر التابعة للأتراك سيزداد في ليبيا ولا سيما أنها لا تقاتل بجنودها في أكثر من منطقة بل بالمرتزقة الذين صنعتهم الأحداث السورية، أردوغان يسعى إلى نشر العثمانية الجديدة سواء عبر توغله في الشمال السوري أو انتشاره العسكري في ليبيا”.

وأكد على أن أردوغان يتحرك بناء على طموحاته التوسعية حيث يسعى في ليبيا للسيطرة على النفط والغاز عبر تحالفه مع حكومة السراج فضلاً عن التقارب الفكري الذي يجمعه برئيس حكومة الوفاق من حيث الانتماء لتنظيم الإخوان.

ودعا إلى مواجهة أردوغان في المواقع التي يتقدم فيها سواء كانت في سوريا عبر دعم قوات سوريا الديمقراطية والوقوف بجانبها من أجل استعادة الأرض السورية والسعي أيضاً إلى القضاء على المشروع التركي-الليبي الذي يمثله السراج وحكومته.

درار شدد على ضرورة التحرك من داخل تركيا بالتواصل مع القوى المضادة لسياسيات أردوغان حتى تقوم بإضعاف دوره.