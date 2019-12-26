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قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش بين محافظتي صلاح الدين وكركوك

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الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:17 م

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بوابة الخليج 365

الخليج 365

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أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الخميس، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين على يد عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في نقطة تفتيش وهمية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

ويذكر أن تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية من تصفية 6 إرهابيين من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى، وذكر - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من التحالف لدولي، تمكنت من مقتل 6 إرهابيين شمالي ديالى.

وأشار هذا الجهاز العراقي، إلى أن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي عثرت على خمسة أنفاق للتنظيم في وادي الثرثار جنوب الموصل.

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