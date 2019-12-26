قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش بين محافظتي صلاح الدين وكركوك

ويذكر أن تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية من تصفية 6 إرهابيين من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى، وذكر - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من التحالف لدولي، تمكنت من مقتل 6 إرهابيين شمالي ديالى.

وأشار هذا الجهاز العراقي، إلى أن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي عثرت على خمسة أنفاق للتنظيم في وادي الثرثار جنوب الموصل.