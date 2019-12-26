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كتلة سائرون بالعراق تثمن موقف برهم صالح

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ثمنت الكتلة النيابية لتحالف سائرون في البرلمان العراقي، المقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الموقف الوطني والمسؤول للرئيس العراقي برهم صالح، إزاء الأزمة التي يمر بها العراق بسبب تصاعد حمى التكالب على منصب رئيس الوزراء.

وذكر بيان لتحالف سائرون، أن المواقف التي تغلب مصلحة العراق على المصالح الشخصية والفئوية، وتهدف إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، لهي جديرة بالاحترام والتقدير، ويبقى العراق أهم من كل العناوين والمرشحين.

وأضاف: "موقف كتلة سائرون كان وما زال يقف بجانب الجماهير ومطالبها الحقة، ويبقى الشعب هو الكتلة الأكبر ومصدر الشرعية لكافة السلطات".

وعبر تحالف سائرون عن "الشكر لرئيس الجمهورية على موقفه الوطني".

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وضع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب.

كما اعتذر عن تكليف مرشح "كتلة البناء" بالمجلس أسعد العيداني لتشكيل الحكومة القادمة.

وكان الرئيس العراقي قد أعلن استعداده للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان، بعد اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني مرشح كتلة البناء لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال برهم صالح، إن "حركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية"، مضيفا أن المصلحة تستوجب تهدئة الأوضاع والاستجابة لإرادة الشعب العراقى الذى يعد مصدر شرعية السلطات جميعا.

وتابع الرئيس العراقى بالقول، إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة.

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