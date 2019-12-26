فيلود: نحترم الرجاء والمباراة مهمة للفريقين.. عمار: الأفضل سيكسب هذا “العرس” الكبير_فيديو

أقر الفرنسي هوبير فيلود مدرب فريق شبيبة القبائل الجزائري، بصعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه غدا الجمعة، بمضيفه الرجاء الرياضي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار فيلود أن وضعية الرجاء والشبيبة تتشابه في المجموعة، بعد تحقيق كل فريق لفوز وحيد، مقابل تعرضهما للهزيمة في مباراة أخرى.

وأكد المدرب الفرنسي، أن مقابلة الغد مهمة للفريقين، موضحا أن فريقه يعود للمنافسات القارية بعد غياب دام 10 سنوات، عكس الرجاء الذي دأب على الظهور القاري في السنوات الأخيرة.

أما لاعب الفريق الجزائري، عمار قال إن هذه المباراة تعتبر “ديربي” بين الأشقاء المغاربة والجزائريين، مبرزا أن النادي الذي سيكون الأفضل على رقعة الميدان هو من سيكسب هذا “العرس” الكبير.