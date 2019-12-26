“المركاتو” الشتوي.. “الماط” يضم محسن لعشير

عائشة مجيب- صحافية متدربة

انضم اللاعب محسن لعشير لصفوف نادي المغرب التطواني، في صفقة انتقال حر، بالميركاتو الشتوي الحالي، في عقد يمتد لسنة ونصف.

وأعلنت إدارة الحمامة البيضاء، ضم محسن العشير، من خلال نشرها بلاغ عبر الموقع الرسمي للفريق، وأكدت أن التعاقد جاء لسد الخصاص الذي يعاني منه “الماط” على مستوى الدفاع.

وجاور الوافد الجديد مجموعة من الفرق الوطنية أبرزها رجاء بني ملال، ويوسفية برشيد، وحسنية أكادير، وشباب أطلس خنيفرة، ونهضة الزمامرة، وأولمبيك آسفي.

وسيواجه الفريق التطواني، يوم الأربعاء القادم، فريق الوداد الرياضي، على أرضية ملعب محمد الخامس، في تمام الساعة السابعة مساء.