إسبانيا ترحل جثث 4 شبان مغاربة قتلوا في حادث سير بشع في مدريد

لقي أربعة شبان مغاربة مصرعهم في حادثة سير بشعة، على الطريق السيار نواحي العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت مصالح الطوارئ بمدريد أن ثلاثة من الشبان ضحايا هذا الحادث تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 23 سنة، لقوا حتفهم بمكان الحادث الذي وقع عند الكلومتر 37 من هذا الطريق السيار ما بين مدينتي ريفاس وبارلا، بينما لقي الضحية الرابع حتفه، اليوم الخميس، بعد أن نقل في حالة خطيرة إلى أحد المستشفيات.

وأوضحت نفس المصادر أن هذا الحادث المأساوي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها الضحايا الأربعة عند الكيلومتر 37 بالطريق السيار، لتنقلب وسط الطريق.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصادر من القنصلية العامة للمغرب بمدريد، أن المصالح المختصة شرعت في إجراءات وتدابير ترحيل جثامين ضحايا هذا الحادث المأساوي لدفنها في المغرب، كما نقلت صحيفة “ABC ” الإسبانية صور مؤلمة لتفاصيل انتشال سيارة الضحايا وجثثهم بعد الحادث.

وقد تم فتح تحقيق من قبل الحرس المدني الإسباني من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة المفرطة قد تكون السبب وراء هذه الحادثة الخطيرة.