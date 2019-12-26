شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة في تداولات اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 13 دقيقة - 10:09 مساءً, 26 ديسمبر 2019 م المناطق _ نيويورك سجل سوق الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الخميس، ليتجه المؤشر القياسي صوب أفضل آداء سنوي له منذ 2013م، بفضل التفاؤل حيال اتفاق تجارة وشيك بين الولايات المتحدة والصين.

وافتتح ستاندرد اند بورز مرتفعا بـ 3.82 نقاط بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 3227.20 نقطة، فيما زاد ناسداك 17.33 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 8970.21 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 24.01 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 28539.46 نقطة.

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