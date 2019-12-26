المكسيك تلجأ لـ"العدل الدولية" لفك حصار سفارتها في بوليفيا

السفارة المكسيكية في بوليفيا - أ.ف.ب

قال وزير الخارجية المكسيكي، اليوم الخميس، إنه سوف يلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب وجود شرطي مكثف خارج سفارة بلاده في بوليفيا، حيث لجأ إليها كثير من وزراء مكسيكيين سابقين كلاجئين.



وقال مارسيلو إبرارد إنه يريد أن تتوسط المحكمة في لاهاي وسط مزاعم بحدوث مضايقات لأفراد السفارة، وفقا لوسائل إعلامية.

وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية أن سفارتها تحت "الحصار" ودعت حكومة بوليفيا للوفاء بالالتزامات الدولية وضمان تمتع البعثات الدبلوماسية بالحصانة.

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كما تم استدعاء مدير سفارة بوليفيا في المكسيك إلى وزارة الخارجية في مدينة مكسيكو للتباحث بشأن الوجود الشرطي المكثف.







وبعد إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي حكم البلاد فترة طويلة استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني، وفراره من البلاد، طلب كثير من وزرائه السابقين اللجوء بالسفارة المكسيكية في عاصمة بوليفيا لا باز.

وتبرر حكومة بوليفيا الجديدة وجود الانتشار الشرطي المكثف عند سفارة المكسيك بأنباء عن عزم محتجين يتسمون بالعنف لإخراج الوزراء السابقين من المبنى.