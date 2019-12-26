وزير الخارجية: علاقاتنا مع باكستان مميزة ورؤانا متوافقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد
التقى رئيس وزراء باكستان عمران خان أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته الرسمية إلى إسلام أباد، ناقلا له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وقال فيصل بن فرحان عبر حسابه الرسمي في تويتر إن الروابط الوثيقة التي تجمع القيادتين والشعبين في بلدينا الشقيقين جعلت من علاقاتنا الثنائية نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بباكستان، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
والتقى وزير الخارجية نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، بمقر وزارة الخارجية الباكستانية، وبحثا عددا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.
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