عاد وفد "تجمع المعلمين في لبنان" من تونس، إثر مشاركته في اجتماعات الهيئة التشاوريّة والأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب، وفي فعاليّات إحياء الذكرى المئوية الأولى لتأسيس جامعة معلمي تونس.
وأكّد رئيس التجمع الدكتور يوسف كنعان في بيان، أنّ "مداخلات عدّة للتجمّع ساهمت في إنجاح الفعاليّة التربويّة العربيّة، الّتي شارك فيها ممثّلو المعلمين من 11 دولة عربية، والّتي استهلّت بجلسات متتالية للجنة المصغّرة الموكلة إليها اقتراح تعديلات على القانون الأساسي للاتحاد، من ثمّ ختمت بجلسات عدّة للهيئة التشاوريّة، وصدر عنها مواقف تربويّة ونقابيّة وسياسيّة".
ولفت إلى أنّ "الفعاليّة الّتي استمرّت على مدى أسبوع كامل أصدرت سلسلة من التوصيات والمقترحات تحضيرًا للمؤتمر العشرين لاتحاد المعلمين العرب، الّذي سينعقد في سوريا بداية العام المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد تجمع المعلمين عاد من تونس بعد مشاركته في اجتماعات اتحاد المعلمين العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.