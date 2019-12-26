وفد تجمع المعلمين عاد من تونس بعد مشاركته في اجتماعات اتحاد المعلمين العرب

عاد وفد "تجمع المعلمين في ​لبنان​" من تونس، إثر مشاركته في اجتماعات الهيئة التشاوريّة والأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب، وفي فعاليّات إحياء الذكرى المئوية الأولى لتأسيس جامعة معلمي تونس.

وأكّد رئيس التجمع الدكتور يوسف كنعان في بيان، أنّ "مداخلات عدّة للتجمّع ساهمت في إنجاح الفعاليّة التربويّة العربيّة، الّتي شارك فيها ممثّلو المعلمين من 11 دولة عربية، والّتي استهلّت بجلسات متتالية للجنة المصغّرة الموكلة إليها اقتراح تعديلات على القانون الأساسي للاتحاد، من ثمّ ختمت بجلسات عدّة للهيئة التشاوريّة، وصدر عنها مواقف تربويّة ونقابيّة وسياسيّة".

ولفت إلى أنّ "الفعاليّة الّتي استمرّت على مدى أسبوع كامل أصدرت سلسلة من التوصيات والمقترحات تحضيرًا للمؤتمر العشرين لاتحاد المعلمين العرب، الّذي سينعقد في ​سوريا​ بداية العام المقبل".