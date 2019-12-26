النشرة: حادث سير في بدياس ولا صحة لما يُشاع عن انفجار استهدف قيادي بحركة امل

افاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ نقلا عن بيان صادر عن اهالي بلدة بدياس انه وقع قبل قليل ​حادث سير​ في بلدة بدياس الجنوبية ​قضاء صور​، وعلى اثره إندلعت النيران داخل السيارة التي كان بداخلها قارورتي غاز، وما إن غادر الشاب السيارة حتى إنفجرت بالكامل وأصابته بجراح عدة، مشيرا الى أنه على الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل الشاب علي . ق ٠وع ٠ق ٠إلى ​مستشفى​ جبل عامل في صور للمعالجة ووصفت حالته بالمستقرة، وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث.

هذا ويذكر أنه وعلى وقع هذه الحادثة بدات ترويجات إعلامية على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن أن إنفجار وقع قرب منزل أحد قادة ​حركة أمل​ في تلك المنطقة وهو خبر عار عن ​الصحة​ جملةً وتفصيلاً.