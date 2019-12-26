أسود: كلام حاكم مصرف لبنان يعني أنه عَلم وخالف ورضخ ومن ثم يبرر

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" انلائب ​زياد أسود​، إلى أنّ "مجرّد أن يقول حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ أنّ ثمّة إجراءات ستُتّخذ لمعرفة مصير التحويلات وقيمتها، فهذا يعني أنّه ومِن موقعه عَلم وغضّ النظر وخَالف ورَضخ ومن ثمّ يُبرّر، وهذا بحدّ ذاته ارتكاب كبير".

وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أمّا رئيس "​جمعية مصارف لبنان​" ​سليم صفير​، فشهَد شاهد من أهله، وهو أكثر من مُرتكب ومُخالف"، مشدّدًا على أنّ "النتيجة استقالة أو إقالة أو ملاحقة؛ لم تعد تفرق".