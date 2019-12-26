أكّدت مصادر ​عين التينة​ لقناة الـ"MTV"، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لا يتدخّل على الإطلاق في عمليّة ​تشكيل الحكومة​، ولم يلتقِ رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​ إلّا في ​المجلس النيابي​ خلال ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة للـMTV: بري لا يتدخل إطلاقا بتشكيل الحكومة ولم يلتقِ دياب إلا بمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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