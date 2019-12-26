رئيس بلدية كفرحزير: إعفاء المشتركين بالمولد الكهربائي الخاص بالبلدية من دفع فاتورة كانون الأول

أعلن رئيس بلدية كفرحزير في قضاء الكورة فوزي يعقوب المعلوف، أنّ "المجلس البلدي، وتحسّسا منه مع جميع أبناء البلدة وسكّانها دون تمييز، اتّخذ قرارًا بإعفاء كلّ صاحب اشتراك بالمولد الكهربائي الخاص بالبلدية من أبناء البلدة والمقيمين فيها من لبنانيّين وجنسيّات مختلفة، من دفع الفاتورة الشهريّة عن شهر كانون الأول الحالي؛ كمبادرة من المجلس البلدي تجاه الأهالي في ظلّ الظروف الّتي يمرّ بها لبنان ويعيشها المواطنون".
وأكّد في بيان، أنّ "هذه الخطوة هي تأكيد على إيماننا بأنّ الهيئات المحليّة بما فيها المجالس البلدية، يجب أن تكون مع الناس وتقدّر ظروفهم وتقف بجانبهم للتخفيف عن كاهلهم، خصوصًا في ظلّ الوضع الإقتصادي الصعب الّذي نعاني منه جميعًا". وتمنّى "للبنانيّين عمومًا ولأبناء الكورة وكفرحزير خصوصًا، أعيادًا مجيدة وعامًا مليئًا بالاستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي".
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