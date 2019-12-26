علوش: باسيل يسعى لضرب القوى السياسية وابتلاع كل التمثيل المسيحي

شدّد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، على أنّه "إذا كان رئيس الجمهورية لا يعرف بمقتضيات ​الدستور​، فهذه مصيبة، وإن كان يعرفها، فالمصيبة أكبر"، موضحًا أنّ "الدستور ينصّ على أنّ رئيس ​الحكومة​ المكلّف هو من يؤلّف الحكومة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "قدرة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تقتصر على كتلته، وعمليًّا قدرته على التأثير في التأليف هي من خلال قدرته على التأثير على رئيس الحكومة المكلف، وفي منح الثقة أو حجبها عن الحكومة".

وركّز علوش على أنّ "هناك محاولة انتقام أو تحجيم يعيد فيها الكرّة باسيل، لِضرب كلّ القوى السياسيّة، ولا سيما المسيحيّة منها، من خلال ابتلاع كلّ التمثيل المسيحي"، لافتًا إلى أنّ الثنائي الشيعي" يدرك هذا الأمر، لأنّ لديه حلفاء من المسيحيين لا يريدهم أن "يزعلوا". وبيّن أنّ "كلّ الشخصيّات السنيّة ذات الطابع الوازن والمستقل، غير متحمّسة للمُشاركة في حكومة من هذا النوع، لا أعرف ما سيكون مستقبلها".