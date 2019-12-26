صحناوي ردا على واكيم: تجزئة الحقيقة هي افتراء وتضليل وعون ليس مسؤولا عما يُطلب منك فهمه

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، ردًّا على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مسؤول عمّا يقوله، لا عمّا يُطلب منك فهمه".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لرئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ ولغيره من رؤساء ​الكتل النيابية​، الحق في إبداء الرأي ب​الحكومة​، كَون النواب هم من يمنحون الثقة للحكومة أو يحجبونها عنها". ولفت إلى أنّ "الرئيس عون كان واضحًا في قوله إنّ باسيل لا يتدخّل في التشكيل. تجزئة الحقيقة هي افتراء وتضليل".

وكان قد أشار واكيم، إلى أنّ "رغم الانهيار الّذي نعيشه، رغم التشرذم الوطني والطائفي الّذي وصلنا إليه، رغم حال الفقر الّذي وصل إليه اللبنانيون، رغم ثورة الناس... أخبرَنا رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ رئيس أكبر كتلة نيابية يحقّ له تأليف الحكومة". ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لم أفهم على أي مادة في الدستور ارتكز، لكنّني فهمت جيّدًا أين نحن ذاهبون"، مشدّدًا على أنّ "في ذكرى ميلادك، يا رب ساعدنا".