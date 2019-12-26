أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، ردًّا على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤول عمّا يقوله، لا عمّا يُطلب منك فهمه".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لرئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ولغيره من رؤساء الكتل النيابية، الحق في إبداء الرأي بالحكومة، كَون النواب هم من يمنحون الثقة للحكومة أو يحجبونها عنها". ولفت إلى أنّ "الرئيس عون كان واضحًا في قوله إنّ باسيل لا يتدخّل في التشكيل. تجزئة الحقيقة هي افتراء وتضليل".
وكان قد أشار واكيم، إلى أنّ "رغم الانهيار الّذي نعيشه، رغم التشرذم الوطني والطائفي الّذي وصلنا إليه، رغم حال الفقر الّذي وصل إليه اللبنانيون، رغم ثورة الناس... أخبرَنا رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ رئيس أكبر كتلة نيابية يحقّ له تأليف الحكومة". ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لم أفهم على أي مادة في الدستور ارتكز، لكنّني فهمت جيّدًا أين نحن ذاهبون"، مشدّدًا على أنّ "في ذكرى ميلادك، يا رب ساعدنا".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي ردا على واكيم: تجزئة الحقيقة هي افتراء وتضليل وعون ليس مسؤولا عما يُطلب منك فهمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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