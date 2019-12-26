قام وفد من ​المؤسسة المارونية للانتشار​ بزيارة إلى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ لتقديم التهانئ بمناسبة الاعياد المجيدة، ضمّ كلًّا من الرئيس الفخري النائب ​نعمت افرام​، الرئيس شارل ​جورج الحاج​، نائبة الرئيس روز شويري، أمين ​المال​ حسان العميل، والأعضاء جوزيف فغالي، تييري ميشال أبي نادر، باسكال أبو جودة وهيام البستاني. وقد أطلعت المؤسسة غبطته على قرارها متابعة مشاريعها في بلاد الانتشار بتأسيس مكاتب جديدة أو تفعيل عمل المكاتب القائمة وتطويره.

بعد ​بكركي​ توجّه الوفد إلى المقر البابوي حيث اجتمع مع القاصد الرسولي المونسنيور جوزيف سابيتيري وشكره على رسالة قداسة الحبر الاعظم بمناسبة ​عيد الميلاد​ التي توجّه بها إلى ال​لبنان​يين، كما تداول معه في تشعبات ​الأزمة​ الاقتصادية والسياسية وارتداداتها على الأوضاع المعيشية والتربوية والصحية.

بعد ذلك زار وفد المؤسسة ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ في مركزها الرئيسي في غزير وقدم التهانئ بالعيد إلى رئيسها الأباتي ​نعمة الله الهاشم​ وجرى البحث في سبل تكثيف التعاون والتنسيق بين الرهبانية والمؤسسة في لبنان وفي بلاد الانتشار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة المارونية للانتشار تعايد الراعي والمونسنيور سابيتيري والأباتي الهاشم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.