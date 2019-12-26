طلبت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، من السائقين عند وجود رياح قويّة "عدم ركن مركباتهم بالقرب من الطرقات البحرية المحاذية للشاطئ أو قرب اللوحات الإعلانيّة والأشجار، حرصًا على ​السلامة العامة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: لعدم ركن المركبات بالقرب من الأشجار والطرق المحاذية للشاطئ عند وجود رياح قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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