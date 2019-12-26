شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف وقائع استيلاء "جوعان بن حمد" على أراضى القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أزمات الشعب القطرى ما زالت تتفاقم دون أدنى اهتمام من تميم بن حمد ، أمير قطر لوضع حلول جذرية تساعد المواطن على تخطى هذه الأزمات بل يعمل نظام تميم من أجل مصالحه الخاصة وسط تفشي الفساد والمحسوبية ونهب وإهدار المال العام لدعم الإرهاب .

وكشف الموقع عن جرائم استيلاء جوعان بن حمدان خليفة آل ثاني - شقيق الأمير تميم - على أراضي العزب المخصصة للمواطنين، مما جعل النظام يماطل في تسليمها إلى مستحقيها حيث كشف المواطن حمد لحدان المهندي إهمال الحكومة المستمر على مدار السنوات الخمس الماضية حيث تتكرر دائماً جملة توزيع العزب قريباً في كل عام ولم يتم التوزيع إلى الآن.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المواطن القطرى أكد أن تسوية الأرض تكون على حساب المواطن، والدولة لا تتكفل بأي شيء، موضحاً أن هناك المئات من العائلات تنتظر منذ سنوات ليكون لها متنفس في آخِر الأسبوع ولكن قرار الصرف تأخر كثيراً والسبب مجهول.

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وأشار موقع قطريليكس، إلى أن العدد النهائي لطلبات الحصول على العزب بلغ 5000 طلب بناء على القائمة النهائية في انتظار قرار التوزيع، كما بلغ عدد الطلبات قيد الانتظار 40 ألف طلب، وتقول الجهات المختصة إنه عند بدء التوزيع ستصل كلَّ صاحبِ طلبٍ تمت الموافقة عليه رسالةٌ نصيةٌ.

ونوه الموقع التابع للمعارضة القطرية، الى تصريحات "حسن المهندي"، رئيس قسم شؤون العزب بوزارة البلدية والبيئة، رئيس لجنة شؤون العزب، تأكيده أن هناك 4000 عزبة موزعة على 9 مجمعات حالية و1015 عزبة جوالة، مؤكداً أنه سيتم تجديد تراخيص العزب الجوالة القديمة ولا يوجد توزيع عزب جوالة جديدة.

وفى وقت سابق، أغلق بنك قطر الوطنى َQNB Finansbank 23 فرعا له والذى تم بيعه للقطريين، وأوضحت الإندبندنت التركية أن سبب الإغلاق لا يتعلق بالمشاكل الإقتصادية، ويحث ذلك بعد أن تم تغيير اسمه ليصبح َQNB Finansbank فى عام 2016 واليوم يغلق البنك فروعة الثلاثة والعشرين فى تركيا.