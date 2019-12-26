الصحافي عمر الراضي يقضي أول ليلة في السجن..المحكمة رفضت السراح المؤقت!

رفضت هيأة الحكم بالمحكمة الإبتدائية في مدينة الدار البيضاء، قبل قليل، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الصحافي عمر الراضي عصر يوم الخميس، بعدما أعلنت ذات الهيأة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 02 يناير، ليكن اليوم أول ليلة سيقضيها الصحافي والناشط عمر الراضي، في السجن.
وأُحيل عمر الراضي على المحاكمة بعدمَا خضع لساعات من التحقيق طرف من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالته على النيابة العامة ثم الجلسة مباشرة، اليوم الخميس.
واستدعت أمس الأربعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عمر الراضي، للاستماع إليه على خلفية تدوينة كان قد تشرها قبل أشهر على موقع “تويتر” بعدما كانت استدعته في شهر أبريل الماضي، واستمعت إليه في جلسة تحقيق استمرت لأزيد من 4 ساعات.
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