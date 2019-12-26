أرجت المحكمة الإبتدائية في مدينة الدار البيضاء النظر في ملف محاكمة الصحافي والناشط “عمر الراضي” إلى غاية 02 من يناير، بعدمَا خضع لساعات من التحقيق طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالته على الجلسة، اليوم الخميس.
ورفعَت هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي ملتمس السراح المؤقت، فيما يُنتظر إلى حدود اللحظة البت في القرار وسط ترقب في المشهد الحقوقي والصحافي.
واستدعت أمس الأربعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عمر الراضي، للاستماع إليه على خلفية تدوينة كان قد تشرها قبل أشهر على موقع “تويتر” بعدما كانت استدعته في شهر أبريل الماضي، واستمعت إليه في جلسة تحقيق استمرت لأزيد من 4 ساعات.
وتم الإستماع للراضي آنذاك من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تركز الإستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي الذي ترأس جلسات الاستئناف ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك بعدمَا كان “عمر” قد نشر تدوينة على صفحته بموقع “تويتر”.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة عمر الراضي..تأجيل الجلسة إلى ثاني يوم من 2020 والدفاع ينتظر البت في قرار السراح المؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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