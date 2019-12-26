بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. البياض يحسم مباراة المنتخب النسوي ضد الجزائر

خلصت المباراة التي جمعت، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، بنظيره الجزائري، إلى التعادل دون أهداف.
وأقيمت المواجهة على أرضية ملعب الدار البيضاء، بالجزائر، علما أنها تندرج ضمن ثاني مواجهات بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة، التي تستضيفها الملاعب الجزائرية.
وكانت العناصر الوطنية، حسمت اللقاء الأول في البطولة لصالحها بهدف دون رد، ضد منتخب بوركينافاسو الأحد الماضي، أحرزته اللاعبة هاجر الرقاص في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
يذكر أن منافسات البطولة تستمر التي انطلقت في 22 دجنبر الجاري، تستمر إلى غاية 28 من الشهر ذاته، علما أنها تعرف مشاركة إلى جانب المغرب، والجزائر البلد المنظم، منتخبات، مصر، وبوركينافاسو، ثم تنزانيا.
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