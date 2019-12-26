السلامي: غير مسموح لنا بالخطأ ضد الشبيية.. الحداوي: هدفنا تحقيق النقاط الثلاث _فيديو

أكد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن فريقه غير مسموح له بالخطأ في اللقاء الذي سيجمعه غدا الجمعة، بضيفه شبيبة القبائل الجزائري، برسم ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال السلامي في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة اليوم الخميس: “بعد خسرتنا الأولى بميداننا ضد الترجي التونسي، كنا مطالبون بتعويض ذلك في الكونغو”.

وتابع مدرب الرجاء: “بعد نجاحنا في العودة بثلاث نقاط من ميدان فيتا كلوب الكونغولي، غير مسموح لنا بالخطأ ضد الشبيبة، الذي نحترمه، ونعرف نقاط قوته وضعفه”.

وفي السياق ذاته، أوضح أمير حداوي الحارس الاحتياطي للنسور الخضر، أن اللاعبين يستهدفون تحقيق الفوز في مباراة الغد.

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وأضاف الحداوي في الندوة الصحافية ذاتها: “هدفنا هو تحقيق نقاط المباراة كاملة من أجل إسعاد جماهيرنا، ومواصلة رحلتنا في المسابقة القارية”.

يذكر أن مواجهة الرجاء ضد الشبيية ستحتضنها أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بداية من الساعة الثامنة مساء، على أن تُجرى المباراة الثانية عن المجموعة نفسها، في اليوم والتوقيت ذاتهما بين الترجي وفيتا كلوب.