أرسنال يتعادل مع بورنموث ويفلت من الهزيمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل فريق أرسنال، اليوم الخميس، نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمرليغ"، وأفلت أرسنال من الهزيمة أمام مضيفه برنموث في أول اختبار للإسباني المدير الفني الجديد ميكل أرتيتا، ليقتنص التعادل بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

وتقدم بورنموث بهدف عن طريق دان غوسلينغ في الدقيقة 35، وعاد أرسنال ليتعادل بهدف عبر الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 63، وبهذه النتيجة، يحتل أرسنال المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، وبورنموث المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

وفي نفس الجولة، تعادل شيفيلد يونايتد مع ضيفه واتفورد بهدف لكل منهما، وتقدم واتفورد بهدف عن طريق الإسباني غيرارد دولوفيو في الدقيقة 27، وعاد شيفيلد ليتعادل بهدف من ضربة جزاء عبر الإيرلندي الشمالي أوليفير نورود في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة، يحتل شيفيلد المركز السادس برصيد 29 نقطة، فيما ارتقى واتفورد للمركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة، ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 49 نقطة بفارق عشرة نقاط عن ليستر سيتي.