القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، الهزيمة من ضيفه ساوثهامتون بنتيجة 0- 2، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأحرز هدفي ساوثهامتون، الإيرلندي مايكل أوبافيمي وناتان ريدمند في الدقيقتين 31 و73.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل ساوثهامتون المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، وفي نفس الجولة، تغلب أستون فيلا على ضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد، وأحرز هدف اللقاء الوحيد، الإيرلندي كونور هوريان في الدقيقة 64.
وبهذه النتيجة، يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير، ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 49 نقطة بفارق عشرة نقاط عن ليستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر ساوثهامتون يهزم تشيلسي في "البريمرليغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.