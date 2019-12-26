ساوثهامتون يهزم تشيلسي في "البريمرليغ"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، الهزيمة من ضيفه ساوثهامتون بنتيجة 0- 2، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأحرز هدفي ساوثهامتون، الإيرلندي مايكل أوبافيمي وناتان ريدمند في الدقيقتين 31 و73.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل ساوثهامتون المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، وفي نفس الجولة، تغلب أستون فيلا على ضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد، وأحرز هدف اللقاء الوحيد، الإيرلندي كونور هوريان في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير، ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 49 نقطة بفارق عشرة نقاط عن ليستر سيتي.