يركا: عمليات البحث عن الفتى أبو جنب تتواصل ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الفتى عمري أبو جنب (14 عاما) من قرية يركا، جرفته السيول في وادي المجنونة شمال القرية، صباح اليوم، الخميس، جراء أحوال الطقس السيئة، فيما من المقرر أن تتواصل أعمال البحث خلال ساعات الليل.

وحاولت فرق الإنقاذ البحث عن الفتى أبو جنب، بواسطة المروحيات والقوارب الخاصة، بمساعدة عدد من أهالي يركا ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وتمّ التوقف عن البحث بسبب حلول المساء بينما طالب الأهل الطواقم بالاستمرار بالبحث عن ابنهم.

ولاحقًا، أصدرت فرق الإنقاذ بيانًا أعلنت من خلاله أن عمليات البحث ستتواصل خلال ساعات الليل بمشاركة فرق الإطفاء والإنقاذ والجبهة الداخلية التابعة للجيش ووحدات الإنقاذ التابعة للشرطة.

وجاء في البيان أنه "بعد فحص الإجراءات التي نفذتها حتى الآن جميع الوحدات، وخطة العمل التشغيلية، وفحص الظروف الميدانية من مكان الحدث، تقرر استمرار عمليات البحث خلال الليل بواسطة فرق خاصة مع زيادة الإضاءة في المكان".

وأضاف البيان أنه "مع ساعات الصباح الأولى، سيتم دمج وحدات إضافية في عمليات البحث، وفقًا للأفضلية النسبية التي تكتسبها كل وحدة، بما في ذلك تنفيذ أعمال البحث في داخل الوادي"، وأفاد بأن "قائد المنطقة التقى مع والد الفتى خلال ساعات المساء، وتحدث معه وأطلعه على الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن وخطة العمل للمتابعة، على أمل تحديد مكانه في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم إطفاء وإنقاذ تجري أعمال بحث واسعة عن فتى فقدت آثاره بوادٍ في بلدة يركا، على ما يبدو، بسبب الفيضانات والسيول".

وجاء في بيان لاحق أنه "اتضح من التحقيق الأولي أن فتيين دخلا في دبّاب (تراكتورون) لمجرى المياه وتمكن أحدهما من تخليص نفسه، في حين يجرى البحث عن الفتى الآخر، علما أن جريان المياه قوي جدا في المكان". ووفقا للشرطة يجري البحث عن فتى جرفته السيول والفيضانات إلى وادٍ قرب يركا.

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وقال الناطق بلسان مركز حيان الطبي إن "طاقم حيان للعلاج المكثف يتواجد، الآن، مع طواقم الشرطة والإنقاذ بالمنطقة الواقعة بين قريتي يركا وأبو سنان بسبب فقدان فتيين، على ما يبدو، إثر تعرضهما لجرف مياه شديد. تم إخراج الفتى الأول ووصفت حالته بالطفيفة أما الثاني فما زال مفقودا".

وفي تصريحات صحافية، شكر والد الفتى أبو جنب، "كل من ساهم في عملية البحث"، وقال "آمل أن يتم العثور على ابني حيا، وأطالب الطواقم بالاستمرار بالبحث عن ابني حتى ولو حل الليل".

مصرع شاب من وادي سلامة جرفته السيول

يذكر أن الشاب مجد قاسم عنان سواعد (27 عاما) من قرية وادي سلامة، شمالي البلاد فارق الحياة في وقت سابق، اليومن متأثرا بإصابته بعدما جرفته السيول بسبب الفيضانات والأحوال اجوية السيئة في المنطقة في المنطقة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشاب سواعد كان قد خرج من منزله في وادي سلامة من أجل إغلاق بوابة حظيرة المواشي خاصته، ولم يعد إلى البيت.

وأبلغت العائلة الشرطة وقامت طواقم الإنقاذ بالبحث عنه، وتم العثور عليه وحالته خطيرة جدا. وجرى نقله إلى مستشفى صفد، وحاول الأطباء إنقاذ حياته وأجروا له عمليات إنعاش، لكنهم اضطروا إلى إقرار وفاته متأثرا بإصابته، بعد ظهر اليوم.

ومما يذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات وتدفق كميات هائلة من المياه إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، وعرقلة حركة المرور في البلدات العربية.