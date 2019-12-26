القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية، اليوم الخميس، حكمًا بسجن ناشط على موقع يوتيوب أربع سنوات إثر إدانته بـ"إهانة الملك" في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أفاد محاميه.
وفي قضية منفصلة تقرر احتجاز صحافي وناشط مغربي بسبب نشره تغريده انتقد فيها قرار المحكمة، وفقا لما أفادت هيئة الدفاع عنه وكالة فرانس برس.
وصدرت هذه الاحكام بعد ان انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تموز/ يوليو "تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية".
وأصدرت محكمة في مدينة سطات غربي البلاد، حكمًا بالسجن أربع سنوات للناشط على يويتوب محمد السكاكي، المعروف باسم "مول الكاسكيطة"، وفقًا لمحاميه محمد زيان.
واعتقل سكاكي، الذي تتجاوز مشاهدات تسجيلاته عادة 100 ألف في مطلع كانون الأول/ ديسمبر بعد أن نشر فيديو يشتم فيه المغاربة ووصفهم بـ"الحمير" وانتقد الملك محمد السادس، الذي يعتبر في الدستور انه "لا يمكن المساس به".
وأكّد زياني أن موكله سيستأنف الحكم، ويأتي الحكم على السكاكي بعد أقل من شهر من الحكم على مغني راب بالسجن عامًا "لإهانته مسؤول حكومي".
والخميس كذلك احتجز الصحافي عمر راضي البالغ من العمر 33 عامًا في الدار البيضاء ويواجه محاكمة الآن، حسبما قال محاميه سعيد بن حماني لفرانس برس، ويتهم بسبب نشره تغريده قبل تسعة أشهر تنتقد قاض يتولى قضية ضد قادة حركة الحراك.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: الحكم على "يوتيوبر" بالسجن 4 سنوات واحتجاز صحافيّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.