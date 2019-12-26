شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى و400 مصاب بإنفلونزا الخنازير في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تسببت إنفلونزا الخنازير في وفاة 9 أردنيين وإصابة 399 بالفيروس، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الأردن هذا العام، حسب مسؤول في وزارة الصحة الأردنية.
وأوضح مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في وزارة الصحة الأردنية، عدنان إسحق لـ24، أن عدد الوفيات استقر عند 9، والإصابات سجلت تراجعاً وانخفاضاً عن الأيام الماضية.
وعزا المسؤول الصحي استقرار الوفيات وانخفاض الإصابات إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي، وهطول مطري أدى إلى تراجع حدة فيروس H1N1.
وتقول وزارة الصحة الأردنية، إن انفلونزا الخنازير باتت مثل الانفلونزا الموسمية، وينتقل الفيروس عادة عن طريق العطس أو السعال، وعن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس العينين، أو الأنف، ويمكن للفيروس الانتشار أيضاً من خلال اللعاب أو المخاط.
بدورها دعت وزارة الصحة الأردنيين إلى تجنب تبادل التقبيل أو الاختلاط أو استعمال أدوات مشتركة تجنباً لانتقال عدوى الانفلونزا.
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