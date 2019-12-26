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وزير خارجية عُمان يناقش المستجدات مع أمين الجامعة العربية

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التقى وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور عُمان حاليًا.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع العربي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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