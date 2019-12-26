مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مقاتلي الحشد الشعبي دخلوا في حالة انذار قصوى، تأهباً لتحركات أميركية متوقعة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مقاتلي الحشد الشعبي دخلوا في حالة تأهب قصوى (انذار ج) تأهباً لتحركات اميركية متوقعة". ولم يذكر المصدر، الذي رفض الافصاح عن اسمه، المزيد من التفاصيل.

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