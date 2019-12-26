وزير النقل يعلن موافقة مجلس الوزراء على تعيين عدد من خريجي هندسة الطائرات

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الخميس، عن موافقة مكتب رئيس الوزراء على تعيين عدد من خريجي هندسة الطائرات.

وقال مكتب لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "استقبل نخبة من خريجي هندسة الطائرات لتوضيح المهام التي تقوم بها الخطوط الجوية العراقية ودورهم الكبير خلال الفترة القادمة وكيفية تفعيله كونهم".

ونقل البيان عن لعيبي تأكيده على "استيعاب نخبة من الطاقات الشبابية المتخصصة في هندسة الطيران ليكونوا عناصر مساهمه في تطوير ونجاح عمل شركة الخطوط الجوية العراقية لاسيما بعد توسيع نشاطاتها".

Advertisements

وأضاف انه "ايفاءً منا بالوعود التي قطعناها لأبنائنا من خريجي الدراسات التخصصية للاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم بالتوازي مع توسع انشطة الوزارة وتشكيلاتها تمكنا من استيعاب عدد من الشباب من خريجي هندسة الطيران لاسيما التوسع الحاصل في الشركة العامة للخطوط الجوية خصوصا بعد تطبيق قانون التقاعد الذي سنفقد الكثير من الخبرات الهندسية والكفاءات المتميزة".

واوضح أنه "بعد لقاءات متعددة مع الشباب والاستماع الى مطالبهم والتعرف على اختصاصاتهم وامكانياتهم ومقارنة ذلك بأحتياج الوزارة لمؤهلاتهم تم رفع كتاب تعيينهم الى مكتب رئيس الوزراء لاستحصال الموافقة على تعينهم وتمت الموافقة من قبل الامانة العامة على تعيينهم بصفة عقد".