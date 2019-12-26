الإعلام الأمني تعلن مقتل واصابة ثلاثة مدنيين باطلاق نار في طريق العلم كركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدنيا استشهد واصيب إثنين آخرين بعد استهدافهم باطلاق نار مباشر عندما كانوا يستقلون عجلة نوع مارسيدس على طريق العلم كركوك".

يشار الى أن مصدرا امنيا افاد في وقت سابق من، اليوم الخميس، بأن اربعة مدنيين قتلوا بسيطرة "وهمية" بين كركوك وتكريت.