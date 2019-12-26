ائتلاف علاوي يدعو لتشكيل وزارة مصغرة برئاسة صالح بالتنسيق مع الامم المتحدة

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الخميس، لتشكيل وزارة مصغرة برئاسة برهم صالح بالتنسيق مع الامم المتحدة وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل، على ان لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنةً كاملة وتتعهد بأن لا تترشح للانتخابات.
وأضاف، أن "بدلاً من ترك الامر لرئيس الجمهورية ليبدأ مشاوراته وحواراته لاستمزاج اراء جميع القوى السياسية والخروج برأي موحد لتسمية رئيس الوزراء المقبل، مارست الضغوط على رئيس الجمهورية للقبول بمرشحها، دون اي اعتبار لمطالب المتظاهرين، ومطالب النقابات والاتحادات والجمعيات التي كان لها رأي اخر بهذا المرشح".
وأوضح، "اليوم، ومع عجز هذه الكتل عن تقديم مرشحٍ يلبي تطلعات المتظاهرين ويكون أهلاً لإدارة المرحلة المقبلة، نرى انه ان الاوان ليشكل الدكتور برهم صالح وزارةً مصغرةً بالتنسيق مع الامم المتحدة وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل، على ان لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنةً كاملةً وتتعهد بأن لا تترشح للانتخابات".
وتابع، "اخيراً، نثمن ونقدر عالياً الموقف الوطني للاخ رئيس الجمهورية وانحيازه لخيار الشعب وتفضيله له رغم كم الضغوط الهائل التي تعرض لها، واننا اذ نُكبر فيه هذا الموقف فاننا نعلن رفضنا القاطع لاستقالته وندعوه لممارسة دوره المطلوب وفق مقتضيات الدستور ومتطلبات ابناء شعبنا الكريم وبما يحفظ للعراق وحدته وهيبته واستقراره".
وكان رئيس الجمهورية، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.
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