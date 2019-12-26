خلال ساعات.. إبراهيموفيتش ميلانيستا من جديد

زلاتان أصبح لاعبًا حرًا بحلول شهر كانون الاول الجاري، بعدما انتهى عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وانتشرت تقارير عن اهتمام نابولي وبولونيا بالتعاقد مع زلاتان، وعديد الأندية خارج إيطاليا، ولكن يبدو أن السويدي اختار ميلان في النهاية.



وذكرت شبكة "سكاي" الإيطالية، أن "زلاتان قال "نعم" لـ ميلان، وسيتم الانتهاء من جميع التفاصيل ما بين الليلة والغد".

واوضحت أن "زلاتان حصل على العديد من الوعود التي ستُلبي له طلباته المادية وكذلك الإعلامية، إضافة إلى أنه سيحصل على شارة القيادة".

وأشار دي ماريزيو، إلى أن "زلاتان سيشارك في تدريبات ميلان بنهاية العام، بعد أن يوقع بشكل رسمي ويتم الإعلان خلال ساعات وربما غدًا".

