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تشيلسي يسقط بثنائية في عقر داره

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2019-12-26 | 18:11

تشيلسي يسقط بثنائية في عقر داره

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سقط بثنائية نظيفة أمام ساوثهامتون في مفاجأة كبيرة بمباريات الجولة 19 "البوكسينج داي" بالدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.
ودخل تشيلسي المباراة وهو يرغب في الابتعاد عن توتنهام، خاصة بعد الانتصار الأخير للبلوز على سبيرز، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي عالي المستوى من ساوثهامتون.

وظل تشيلسي يبحث عن هدف التقدم في الشوط الأول، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ليسجل ساوثهامتون هدفًا رائعًا من خلال تسديدة قوية ورائعة عن طريق مايكل أوبامفيمي في الدقيقة 31 مستغلًا خطأ دفاع البلوز، وتحديدًا توموري.


انتهى الشوط الأول ولم يحاول تشيلسي على مرمى سوتون بخطورة، وخرج الفريق متقدمًا بالنتيجة على الفريق اللندني.

في الشوط الثاني حاول تشيلسي كثيرًا، ولكن لم تكن خطورته كافيه لتسجيل التعادل، وظل ساوثهامتون يدافع عن مرماه بطريقة رائعة.

درس دفاعي تكتيكي للمدرب رالف هاسنهوتل أمام الشاب فرانك لامبارد، قبل أن يقتل اللقاء ناثان ريدموند في الدقيقة 73 ويستغل خطأ كانتي في إبعاد الكرة ويقبل الهدية بوضع الكرة بطريقة رائعة من فوق كيبا حارس البلوز.


هذه النتيجة مكنت تشيلسي من السقوط على ملعبه وتوقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع، بينما ساوثهامتون قفز 6 مراكز من الـ19 حتى الـ13 ويهرب من مناطق الهبوط مؤقتًا.
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